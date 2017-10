Nazionale, Ventura: "Una catastrofe senza il Mondiale"

"Se Malagò dice che sarebbe una tragedia non andare al Mondiale, io dico che sarebbe una catastrofe". Giampiero Ventura, c.t. dell'Italia, parla così nel giorno del raduno della Nazionale a Coverciano, prima della doppia sfida contro Macedonia e Albania che deve proiettare gli azzurri agli spareggi per Russia 2018. "Purtroppo è un momento particolare ma questo gruppo ha una voglia matta di essere un'oasi felice, lasciando fuori da Coverciano tutti i vari problemi'. 'In un solo colpo, però, ha perso Verratti, De Rossi e Pellegrini, quasi tutto il centrocampo, chiamando Gagliardini, Barella e Cristante al loro posto. "Mancheranno giocatori importanti, spero voglia diventare importante anche chi dovrà sostituirli. Verdi? È un giocatore di qualità che si sta avvicinando a una condizione di maturità".



Ventura ha parlato anche delle polemiche emerse in campionato, sulla Var e sulla sosta per le nazionali. "Ho chiesto un anticipo di tre giorni quest'estate ed è scoppiata una guerra parlamentare. Saranno la federazione o la Fifa a dover prendere in esame la proposta di Sarri sul concedere un periodo esclusivo alle nazionali. Io dico che le nazionali ci sono sempre state e se alleni un top club, hai giocatori che vanno via durante la sosta. Io al Torino ne avevo 11-12, figuriamoci al Napoli. Var? Sono assolutamente favorevole. Bisogna dare tempo a tutti di metabolizzarla, arbitri e giocatori"



"Chiesa? Noi in realtà stiamo monitorando un'infinità di giocatori. Abbiamo pochi giorni per preparare le prossime gare, la priorità ora è qualificarci e prendere punti per essere testa di serie, per questo dobbiamo affidarci alle certezze e all'usato sicuro. Non c'è chiusura definitiva per nessuno ma Zaza è fuori dal giro da un po' e di Balotelli vale il solito discorso: io non l'ho mai allenato ma chi lo ha fatto non ha mai messo in discussione le doti tecniche bensì il resto'. Per quanto riguarda il modulo: cerchiamo di sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori. All'andata in Macedonia ero arrivato da 15 giorni, se a oggi abbiamo fatto 11 partite con 8 vittorie e 2 pareggi con Spagna e Germania, qualcosa abbiamo fatto. Metterei una firma se ci fossero altre 11 partite con 8 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta".



"Sotto l'aspetto tattico, l'80% delle squadre inglesi giocano tutte allo stesso modo a una velocità supersonica. Dal punto di vista qualitativo Chelsea-City è stato uno spot per il calcio, in questo momento è un livello irraggiungibile. In Italia non ci sono squadre che giocano come il Napoli o come l'Atalanta o come la Juve. L'aspetto tattico da noi incide tantissimo. Così se da una parte fai possesso e se dall'altra fai aggressione a tutto campo, è chiaro che hai difficoltà se ti chiedo cose diverse. Gasperini all'Atalanta l'anno scorso mise dentro i giovani contro il Napoli ed evitò l'esonero, e lavorava da 3 mesi. Se non riesci in 3 mesi figuriamoci in 48 ore..."