Nazionale, Ventura: "Siamo sulla strada giusta"

"Questa vittoria significa che alcuni degli obiettivi prefissati piano piano li stiamo centrando. Quello di stasera era innanzitutto di avere l'approccio giusto: le amichevoli di solito non sono interessanti e invece i ragazzi hanno bissato Amsterdam". E' un Giampiero Ventura molto soddisfatto quello che commenta il successo dell'Italia sull'Uruguay nella sfida di Nizza.

"Loro non hanno mai tirato in porta - dice ancora Ventura - noi abbiamo avuto sei o sette palle gol pulite e giocato con raziocinio e determinazione e questo anche se abbiamo avuto poco tempo a disposizione. Volevamo verificare l'immagine che vogliamo trasmettere, quella di una squadra, che gioca da squadra, e sono contento dei miei".

Il 4-2-4 è lo schema da riproporre anche il 2 settembre contro la Spagna? "In Italia si giudica in base a un tiro o a un risultato se uno è bravo o meno - risponde il ct -, io dico che in embrione ci son cose buone, ora bisogna metabolizzarle. I ragazzi sono stati bravissimi, eravamo insieme da appena tre giorni e ho visto lo spirito giusto di chi voleva vincere. Mai avuto dubbi, sono nel calcio da anni e credo che i proclami servano a poco: serve la capacità di chi capire chi sei, e se lavoreremo bene niente ci è precluso. Continuo a ripeterlo: abbiamo la possibilità di diventare qualcosa di estremamente importante in futuro".

In conferenza stampa poi la solita domanda sul Balotelli. "Ci sono dei giocatori - spiega Ventura - che non possono essere comprimari, perchè sono dei protagonisti. Mario è stato di una gentilezza e disponibilità incredibili e io gli ho detto che il giorno che capirà quale strada seguire per essere un punto di riferimento, per lui le porte saranno aperte. Chi rinuncerebbe a un giocatore di qualità come Balotelli?". "Il discorso - aggiunge Ventura - vale anche per altri. Faccio un esempio: se nell'anno dei Mondiali c'è un giocatore come ora Borriello che a 35 anni ha fatto 17 gol nel Cagliari, è evidente che, al di là del cambio generazionale, noi non ci rinunciamo. Siamo aperti a tutti, ma ognuno deve dare qualcosa in campo e fuori".(