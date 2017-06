Nazionale, Ventura: "Saremo la sorpresa al Mondiale"

"Stiamo cercando di esportare un'immagine e di costruirci una certa mentalità. Contava il risultato, ma la duplice posta in palio era quella e credo che l'abbiamo centrata. Va bene anche in ottica ranking". Così il ct dell'Italia, Gian Piero Ventura, dopo la vittoria sull'Olanda ad Amsterdam. "Sarebbe bello andare in Russia, ma ci si va solo attraverso il lavoro e un gruppo che sta nascendo. Dobbiamo continuare su questa strada ma sono convinto che se andremo lì, saremo la sorpresa del Mondiale", ha aggiunto il tecnico ai microfoni Rai.



Sull'inizio del campionato: "Mai detto di voler iniziare il 13 agosto ma siamo di fronte a una scelta: o prendiamo tutte le decisioni migliori per rendere più competitiva la Nazionale altrimenti lasciamo che sia la buona sorte a stabilire il destino della squadra". Infine, sui singoli: "Verratti? Ha giocato diversamente rispetto all'Albania ma ha fatto una partita di spessore. Dipende anche da noi e da quello che produciamo. Eder mi è sempre piaciuto, da tecnico di club ho provato a comprarlo più volte. E' un grande giocatore ed un grande uomo".

BONUCCI: "IN SPAGNA CE LA GIOCHIAMO"

"Sono contento perché sta nascendo un bel gruppo con i giovani che stanno portando entusiasmo e spensieratezza, alle quali si aggiunge l'esperienza dei 'vecchi'" così Leonardo Bonucci che poi continua "tutto è utile per la crescita della squadra. Ci credevamo ed ora bisogna acquisire personalità". Il 2 settembre, in Spagna, l'Italia si giocherà la qualificazione al Mondiale in Russia: "Sarà difficile - afferma il difensore bianconero - ma non partiamo certo battuti".



Ottimo esordio anche per Gianluigi Donnarumma: "Dopo il gol subìto ci siamo compattati e abbiamo cominciato a giocare. Sono felice ed orgoglioso per l'esordio ma ho ancora davanti Buffon che continua a fare molto bene. Mi ha consigliato di stare tranquillo, di non inventarmi niente e di fare quello che so fare. Ascolto sempre i consigli dei più grandi".