Nazionale, Ventura rischia anche se passa: ipotesi Ancelotti o Di Biagio

La panchina di Gian Piero Ventura adesso traballa davvero. La Federcalcio non l'ha messo in discussione dopo il tonfo del Bernabeu contro la Spagna, né dopo le difficoltà evidenti riscontrate nelle partite successive. Ma adesso, dopo il k.o. in Svezia e una qualificazione al Mondiale sempre più complicata, il c.t. rischia di saltare. In ogni caso.



Al di là del confronto tra soli calciatori avuto all'indomani del pareggio con la Macedonia, Ventura sembra non avere più in mano la squadra. E i continui cambi di modulo nelle partite giocate in questa stagione, dicono che c'è molta confusione. Ecco perché, persino in caso di qualificazione al Mondiale, c'è la possibilità che il tecnico venga comunque esonerato. Possibilità che diventa di fatto certezza se dovesse fallire a San Siro, considerando anche la clausola inserita nel contratto.



Le ipotesi al momento sono due: una è relativa a Carlo Ancelotti, via dal Bayern poco più di un mese fa e accostato anche alla panchina della Croazia, l'altra conduce a Di Biagio, attuale c.t. dell'Under 21.