Nazionale, Ventura rescinde e rinuncia a un mese e mezzo di stipendio

L'Italia del calcio si avvia alla nascita di una nuova era, quella che vedrà Roberto Mancini alla guida della Nazionale. La vecchia (e non ancora dimenticata) di fatto si è chiusa definitivamente soltanto in questi giorni, quando Gian Piero Ventura - stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - ha firmato la rescissione del contratto che lo legava ancora alla Figc da c.t. azzurro fino al 30 giugno 2020.



Ventura era stato molto criticato per la scelta di non dimettersi dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale: ha percepito regolarmente lo stipendio dopo l'esonero, poi la Federazione ha "promosso" temporanemante Gigi Di Biagio dall'Under 21 facendogli allenare gli Azzurri nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Ma per consentire a Mancini di firmare subito, la Figc ha voluto trovare prima l'accordo per la rescissione di Ventura, in modo da non avere due allenatori a libro paga: l'ex c.t. rinuncia così a un mese e mezzo di stipendio.