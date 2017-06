Nazionale, Ventura ne convoca 23: ci sono 9 novità

Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei 23 convocati per lo stage azzurro da lunedì 10 a mercoledì 12 aprile che si terrà a Coverciano. Diverse le novità, per l'esattezza nove: prima chiamata per Adjapong, Calabria, Dall’Orco, Emerson, Ferrari, Mandragora, Romagna, Baselli e Chiesa. Non è una prima volta per Scuffet ed El Shaarawy ma un ritorno: il portiere dell'Udinese era stato chiamato da Prandelli nel 2014, il romanista mancava dall'Europeo francese. La prossima amichevole della Nazionale sarà il 31 maggio contro il San Marino.

LA LISTA DEI 23 CONVOCATI

Portieri: Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese).

Difensori: Claude Adjapong (Sassuolo), Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Federico Ceccherini (Crotone), Cristian Dall’Orco (Sassuolo), Dos Santos Palmieri Emerson (Roma), Gian Marco Ferrari (Crotone), Rolando Mandragora (Juventus), Filippo Romagna (Brescia).

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Stephan El Shaarawy (Roma), Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo Verona), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).