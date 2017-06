Nazionale, Ventura: "L'Albania vuole fare la storia"

Gian Piero Ventura non regala facile entuasiasmo nella conferenza alla vigilia del match di qualificazione Mondiale contro l'Albania: "Per vincere questa gara servirà una buona Italia, che non deve dare meno del 100%". E il motivo di tanto rispetto è semplice: "I nostri avversari vogliono fare la storia tentando di sconfiggerci. Me li aspetto determinati e aggressivi, chiusi per poi ripartire: non ci sarà un solo minuto facile in questo match".



Il ct azzurro parla del momento azzurro: "Ho ritrovato tanta disponibilità da parte dei miei giocatori e questo è ottimo, mi aspetto un passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni. Tengo molto a questa gara, se la vinciamo sarei molto contento". L'atmosfera a Palermo non sarà facile: "Mi aspetto tanti tifosi albanesi, una specie di invasione com'era stato per l'amichevole a Genova".



La vittoria della Nazionale sarebbe fondamentale per affrontare ad armi pari - almeno in classifica - la Spagna anche se Ventura esprime un desiderio: "Egoisticamente vorrei che Israele fermasse la Spagna. Non ci sono più partite facili né squadre materasso e sinora Israele, a parte noi, ha vinto contro tutti".