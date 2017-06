Nazionale, Ventura frena: "Goleada è una parola forte"

L'Italia si prepara ad affrontare l'esame Liechtenstein alla 'Dacia Arena' di Udine per le qualificazioni a Russia 2018 e gli azzurri vanno a caccia di una vittoria larga per incrementare la differenza reti, ma nella conferenza della vigilia il ct Ventura frena: "Goleada mi sembra una parola forte in una partita internazionale. Il Liechtenstein non è il Brasile, ma tre giorni fa ha pareggiato con la Finlandia. Sarà una gara diversa da quella che molti pensano. Per prima cosa sarei contento di vincere, come e quanto vedremo".

"Ho visto che l’Italia di goleade ne ha fatta una nel 1926, parliamo della notte dei tempi - continua Ventura - Nel campionato non siamo abituati, basti pensare che affrontare il Carpi due anni fa non portava a goleade e poi il Carpi è retrocesso… Storicamente è difficile per noi, sia a livello di club che di Nazionale. Il Liechtenstein è una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato all'andata, merita il massimo del rispetto. La formazione è la solita: gioca Buffon e poi altri dieci. Pellegrini titolare? Probabilmente si"".

Il ct comunque resta ottimista per la crescita della sua Italia ("Sono estremamente contento di ciò che è stato fatto in questi nove mesi. Abbiamo dato segnali a tutti che c’è la possibilità di fare qualcosa di buono. Si tratta di una buona base di partenza") e ne approfitta per ringraziare Tavecchio per l'anticipo della finale di Coppa Italia al 9 maggio: "E' un primo segnale in vista di un Mondiale. Come in tutte le cose si può fare di più e meglio, ma ciò che conta è iniziare".

Buffon: "Potrebbe essere l'ultimo anno"

Di fianco al c.t. azzurro anche Gigi Buffon, che torna sulla delusione di Cardiff: "La carriera di uno sportivo è fatta di vittorie e di sconfitte. Ho vinto tanto e ho perso anche tanto. Bisogna guardare avanti". Quanto avanti, però, il numero uno azzurro non lo specifica: "Per me potrebbe essere l'ultimo anno e voglio farlo da protagonista". Sulla partita di domani sera il capitano azzurro assicura: "Gli stimoli ci sono. Sono molto contento di poter disputare quest'ultima partita della stagione e lo faccio con l'entusiasmo che deve accompagnare ogni partita della Nazionale".