Nazionale, Ventura: "Da Balotelli pochi segnali positivi. Ma lo incontrerò"

Gian Piero Ventura non le manda a dire a Balotelli ma non chiude le porte a un suo ritorno in Nazionale: "Come ho sempre detto, non si discutono le sue doti tecniche ma tutto il resto per cui Mario è stato messo in discussione da chiunque. La soluzione di tutto deve trovarla lui, fino ad oggi di segnali positivi non ce ne sono stati tanti, mi auguro che arrivino nell'immediato". Sembra un addio ai colori azzurri ma il ct annuncia: "Conto di vedere Balotelli prima della gara con l'Albania del 24 marzo ma voglio che sia una cosa nostra, lontana dai riflettori. Non devo parlare con lui del ruolo, ma di altro".



Nelle scorse settimane Ventura avrebbe provato a mettersi in contatto con l'attaccante del Nizza che però, per un motivo o un altro, non è mai riuscito a farsi trovare disponibile. Ora che il borsino tende al negativo (con Favre che lo ha ripreso pubblicamente), bisogna capire che voglia avrà SuperMario di rispondere al telefono.



Nel corso della conferenza stampa post-stage, il ct azzurro ha parlato anche del caso-Bonucci: "Non credo che l'esclusione dipenda solo da una sua reazione pubblica, perché se ne vedono tante. Di sicuro la Juvenus con certe decisioni ha voluto ribadire e lanciare un segnale di come la società venga davanti a tutto". Niente paragoni con Pellé: "La cosa con Graziano avvenuta in Nazionale e oltretutto tra Bonucci e la Juve c'è un rapporto lungo, pieno di vittorie".



Infine, due parole sui singoli: "Berardi ha voglia di diventare protagonista ma deve ritrovare la forma pre-infortunio, Gagliardini non mi stupisce, a Verratti auguro di stare sempre bene perché è il nostro giocatore più forte".