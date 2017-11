Nazionale, Ventura: "Critiche alle spalle, ora facciamo l'Italia"

Gian Piero Ventura attende la sfida contro la Svezia con serenità: "Sfida fondamentale, cambia i destini delle carriere. Abbiamo voglia di fare bene e raggiungere il nostro obiettivo che è quello di andare in Russia. Dopo la Spagna le tante critiche hanno scalfito le nostre certezze ma ora tutto è alle spalle: andremo ai Mondiali e controbatteremo punto su punto ai detrattori".



Il ct azzurro usa un concetto semplice per spiegare che squadra si aspetterà nei due playoff: "Se posso, vorrei fosse semplicemente l'Italia. Quella che c'è sempre stata ogni volta che ha dovuto giocarsi qualcosa di importante". Sui ritorni di Zaza e Jorginho: "Simone è cresciuto mentalmente dopo l'esperienza in Inghilterra e ora è al top in Spagna, molto meglio rispetto all'Europeo. Jorginho mi consente di cambiare modulo: scelta tecnica e non politica". Belotti e Immobile non stanno benissimo: "Meno male che Ciro non ha giocato... (per il rinvio di Lazio-Udinese, ndr). Questo è comunque l'ultimo dei problemi".



Infine, discorso generale sul calcio italiano: "Sta vivendo un periodo particolare, una volta c'erano i blocchi e adesso al massimo abbiamo tre giocatori per squadra. Sappiamo come vanno le cose e per questo abbiamo iniziato un discorso più ampio come dimostrano le convocazioni di Verdi o Pellegrini".