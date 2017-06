Nazionale, Ventura convoca 22 giocatori per lo stage: c'è anche Locatelli

Il ct dell'Italia Giampiero Ventura ha diramato le convocazioni per il primo dei tre stage (gli altri due sono in programma a febbraio e maggio) dedicati ai giovani più interessanti nel panorama sportivo nazionale. Sono 22 i calciatori di Serie A e Serie B selezionati dal tecnico per il raduno, al quale non prenderanno parte i giocatori dei club impegnati la prossima settimana nelle gare di Champions League ed Europa League (Juventus, Napoli, Fiorentina, Inter, Roma e Sassuolo). Grazie ad un'intesa col Napoli, parteciperà allo stage anche il difensore Lorenzo Tonelli. Tra i convocati anche i milanisti Locatelli e Lapadula. I convocati si raduneranno nella serata di lunedì 21 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per poi sostenere una doppia seduta di allenamento nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 novembre.



I CONVOCATI

Portieri: Alessio Cragno (Benevento), Marco Sportiello (Atalanta);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Federico Barba (Empoli), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Federico Dimarco (Empoli), Armando Izzo (Genoa), Lorenzo Tonelli (Napoli), Francesco Zampano (Pescara);

Centrocampisti: Danilo Cataldi (Lazio), Roberto Gagliardini (Atalanta), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan);

Attaccanti esterni: Amato Ciciretti (Benevento), Marco D'Alessandro (Atalanta), Luca Garritano (Cesena), Vittorio Parigini (Chievo Verona); Attaccanti: Gianluca Caprari (Pescara), Roberto Inglese (Chievo Verona), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).