Nazionale, Ventura: "C'è grande fiducia, Jorginho per cambiare modulo"

In una settimana, Gian Piero Ventura si gioca il Mondiale sulla panchina azzurra: venerdì l'andata del playoff in Svezia, martedì 10 il ritorno a San Siro. Il ct si dice sereno: "Siamo consapevoli dell'importanza e delle difficoltà di queste due partite, gli svedesi hanno battuto la Francia ed eliminato l'Olanda e quindi non possiamo non rispettarla. Ma c'è anche grande fiducia" le parole alla Domenica Sportiva.



Ventura chiama a raccolta l'intero Paese: "In Russia dobbiamo andarci tutti insieme, la squadra e tutta l'Italia. Abbiamo voglia di fare qualcosa di importante". Infine, la motivazione della convocazione di Jorginho: "Ci aspettano due gare così complicate che è meglio avere più modi di giocarle. Per andare al Mondiale non si può andare con un solo modulo, una volta superato il playoff avremo 20 giorni per lavorare tutti insieme e questo ci darà una mano".