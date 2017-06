Nazionale, Ventura: "Bundesliga anticipata e la Serie A..."

Stasera c'è Italia-Albania, ma il c.t. Giampiero Ventura guarda già verso la prossima stagione, quella che porta al Mondiale. E lo fa con un pizzico di polemica: "Si parla tanto di anticipare l'inizio della Serie A e poi vengo a sapere che la Germania, nella stagione dei Mondiali in Russia, anticiperà quattro turni della Bundesliga, per arrivare competitiva alla fase finale del torneo. Normale, quindi, che chieda di poter fare di più per prepararci al meglio alla sfida di qualificazione contro la Spagna del 2 settembre. Io, tra l'altro, non ho mai chiesto di anticipare l'inizio del campionato, ma solo di inserire un turno infrasettimanale. Bastano tre giornate per presentarci nelle migliori condizioni a quel match".



L'Italia fa storicamente fatica nella prima gara ufficiale della stagione perché la Serie A comincia in ritardo rispetto agli altri campionati (di solito, va detto,insieme alla Liga): considerando che quella del 2 settembre in Spagna sarà la sfida decisiva in chiave qualificazione, Ventura avrebbe gradito arrivarci con più gare nelle gambe dei suoi giocatori che militano quasi tutti nel campionato italiano. Difficilmente la Lega gli verrà incontro.