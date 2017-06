Nazionale, Ventura: "Barzagli aveva dei problemi a casa. Deluso da Sacchi"

Dopo il successo contro l’Albania, l’Italia si appresta ad affrontare in amichevole ad Amsterdam l’Olanda, che dopo il ko con la Bulgaria ha esonerato l'ormai ex ct Blind (in panchina ci sarà il vice Grim). Nella conferenza stampa della vigilia il ct azzurro Gian Piero Ventura è tornato sul caso Barzagli: “Barzagli è professionista per antonomasia - ha detto il ct - Dopo la partita contro l’Albania mi ha chiesto tre giorni. Mi aveva detto che aveva dei problemi a casa, con la moglie. Ne ho parlato con il gruppo e non c’è stato nessun problema. Abbiamo deciso di andargli incontro senza alcun problema. Il caso mi ha stupito tutto, a 360 gradi, non c’era niente di concordato. Mi ha stupito la foto, sinceramente, fosse andato in disco ci sarei rimasto molto male, ma quando uno esce da Coverciano non mi riguarda più. Ribadisco, che non c’era nulla di concordato con la Juventus, zero speculazioni su questo. Se un giocatore ha dei problemi, viene anche presa in esame la non convocazione".

Poi l'attenzione si è spostata sull'Olanda: "Ben venga, abbiamo l’occasione per fare un bel test sul lavoro che abbiamo fatto e su quello che dobbiamo fare. L’Olanda vorrà dare delle risposte dopo la sconfitta contro la Bulgaria. I giovani? Non è un'operazione simpatia, ci sono molti giovani con potenzialità, il nostro gruppo è un giusto mix tra senatori e giovani. Sono fiducioso sul futuro. Pellé? Non sono arrabbiato con lui, magari un po’ dispiaciuto. Lui sta facendo la sua carriera e mi auguro che faccia benissimo in Cina. Mai dire mai.

Infine una frecciatina a, che ha criticato la prestazione degli azzurri dopo la vittoria di Palermo: “Ho letto le sue parole dopo l’Albania. Sono rimasto un po’ deluso. L’ho sempre considerato un punto di riferimento. Ho visto le partite di Sacchi al Mondiale con l’Irlanda e il Messico e forse si è confuso, magari parlava di quello che ha fatto con il Milan. Con quella nazionale con giocatori fortissimi, che avevano giocato finali di Champions League, ha incontrato non poche difficoltà.