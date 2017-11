Nazionale, Ventura alle Iene: "Prometto le dimissioni? Sì"

Piccolo giallo su un botta e risposta tra Le Iene e Gian Piero Ventura all'arrivo del ct azzurro a Bari: la trasmissione ha diffuso una clip in cui si vede un inviato che chiede al tecnico, in un atmosfera concitata (Ventura, attorniato, invoca più volte "educazione"), "Si dimette o no? Ce lo promette?". "Sì", risponde l'allenatore, senza guardare l'interlocutore. Per poi però negare con un sms all'Ansa di avere annunciato le dimissioni all'inviato delle Iene: "Non ho mai detto questo".