Nazionale, ufficiale: Italia 20esima nel ranking Fifa, è record

Il gol di Insigne a Wembley ha rialzato un po' il morale al gruppo grazie al pari conquistato in extremis contro l'Inghilterra, ma non ha evitato il baratro alla nazionale italiana. Nella classifica ufficializzata dalla Fifa, gli azzurri perdono sei posti e retrocedono in ventesima posizione a causa della sconfitta con l'Argentina e il pareggio con l'Inghilterra nelle amichevoli di fine marzo: mai eravamo scesi così in basso, con nazionali come Perù (11esimo) e Tunisia (14esima) che ora sono davanti alla nostra. Non è una consolazione essere di poco davanti alla Svezia (23esima) che ci ha fatto fuori dal Mondiale.



Al comando ci sono sempre i campioni del mondo della Germania davanti al Brasile, mentre il Belgio scavalca i campioni d'Europa del Portogallo (avversari dell'Italia nel prossimo girone di Nations League) oltre all' Argentina e sale sul gradino più basso del podio. Al sesto posto la Svizzera che precede la Francia mentre la Spagna perde due posti ed è ottava. Chiudono la top ten il Cile e la Polonia (anch'essa rivale degli azzurri in Nations League), che perde quattro posizioni.



La classifica completa (prime 10 posizioni)



1. Germania 1533 punti (–)

2. Brasile 1384 punti (–)

3. Belgio 1346 punti (+2)

4. Portogallo 1306 punti (-1)

5. Argentina 1254 punti (-1)

6. Svizzera 1179 punti (+2)

7. Francia 1166 punti (+2)

8. Spagna 1162 punti (-2)

9. Cile 1146 punti (+1)

10. Polonia 1118 punti (-4)

20. ITALIA 947 punti (-6)



Davanti agli azzurri, nell'ordine, anche Perù, Danimarca, Inghilterra, Tunisia, Messico, Colombia, Uruguay, Croazia e Olanda.