Nazionale, Tavecchio: "Ventura non ha mai dato le dimissioni"

Carlo Tavecchio ha voluto risponde all'ex ct Gian Piero Ventura, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri: "Non ha mai dato le dimissioni, quello che ho sentito è allucinante. Sono solo falsità, basta chiedere a Uva (dg della Federcalcio, ndr) e Oriali. Contro la Macedonia non c’ero per impegni all’estero ma Ventura mi ha sempre detto di voler fare un grande Mondiale".



L'ex presidente della Federcalcio chiude: "La dichiarazione di Ventura non appartiene alla realtà dei fatti. Io con lui ho parlato sempre e solo di soldi e l’ho accontentato su tutto" le parole a Sportitalia.