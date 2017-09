Nazionale, Tavecchio: "Senza Mondiale è l'apocalisse"

"Stamattina abbiamo chiamato Ventura rinnovandogli la fiducia, faccia quello che deve fare e spero lo faccia bene". Se Carlo Tavecchio, presidente della Figc, ha pensato di fare questa telefonata, evidentemente ne avvertiva il bisogno. Del resto il tonfo della Nazionale in Spagna è stato così evidente da esporre il c.t. a molte critiche.



"L'ipotesi della non qualificazione al Mondiale la riterrei un'apocalisse - spiega Tavecchio -. Ma ci andremo. Se dovesse verificarsi il contrario faremo tutti gli atti a tutela degli interessi federali. Ma il sottoscritto ha contrattato il rinnovo con Ventura per dare al c.t. una grande capacità nei confronti dei calciatori, un prestigio da spendere". Com'è noto, Ventura è legato alla Nazionale fino al 2020 per un ciclo di 4 anni.



Quasi certamente l'Italia dovrà conquistarsi il Mondiale passando dai playoff: sia in quel caso, sia nei gironi eliminatori in Russia (nel caso di qualificazione), sarà importante essere tra le teste di serie, lì dove gli azzurri non erano inseriti nel sorteggio delle qualificazioni al Mondiale che li ha visti accoppiati alla Spagna. "Ho parlato della questione relativa al ranking con il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, e quello della Fifa, Gianni Infantino, dimostrando che è impossibile non tenere conto di 4 titoli mondiali dell'Italia. È contro la storia. Comunque a breve si lavorerà in questo senso".