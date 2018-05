Nazionale, Tavecchio: "Senza i tagli del Coni avrei tenuto Conte”

A quasi sei mesi dalla conferenza stampa fiume in cui annunciò le proprie dimissioni da presidente della Figc, Carlo Tavecchio rompe il silenzio e tocca tutti gli argomenti, dall'esclusione della Nazionale dai prossimi Mondiali, ai rapporti con Conte e Ventura, fino alle frizioni con Malagò.

“Senza Ventura l’Italia sarebbe al Mondiale? Le voglio fare una battutaccia - ha detto Tavecchio in esclusiva a Sportitalia - Se non avessi dato 28-30 milioni al Coni, io mi tenevo Conte. Ha capito bene cosa le ho detto? Conte sarebbe rimasto se noi avessimo avuto la capacità economica di pagarlo. Però la Federazione ha dato 30 milioni, o meglio: il Coni si è trattenuto più di 30 milioni dei contributi che dava alle federazioni passando da 80 milioni di contributi a 36/37 quando c’ero io. Quindi ce ne passano di soldi. Potevo pagare Conte, Pelè. Con Conte non saremmo mai rimasti a casa”.

"Ventura è stato il più grande errore? No, no - ha spiegato Tavecchio - Noi ci trovammo a casa di Malagò e questa fu la decisione partorita su Ventura, con un’altra persona che era Lippi. Tutti erano contenti di Ventura, nessuno escluso. Ventura ha fatto quello che tutti gli chiedevano di fare, secondo me dal punto di vista politico, etico e morale doveva dimettersi quella sera. Perché non l’ha fatto? Evidentemente le sue valutazione erano diverse dalle mie. Ha preso tutti i soldi dallo stipendio? Si, ha preso tutti i soldi dallo stipendio".

"Chi butterei giù dalla torre? Malagò. Non ho capito perché abbia cambiato atteggiamento nei miei confronti, non ho fatto niente contro le decisioni prese da lui al Coni e ho cercato di essere sempre un uomo di pace in ambito federale mettendo a disposizione le mie risorse e non protestando per i prelievi che mi hanno fatto. Non ho trovato altrettanta rispondenza".

Poi Tavecchio torna sulle proprie dimissioni: "È stata una decisione molto sofferta quella notte, mi sono caricato di un peso che forse non competeva solo a me. Mi sono sentito quasi umiliato da una situazione che vedeva la nostra nazione non essere presente dopo quasi 60 anni ai Mondiali. Chi sarebbe stato il mio nome dopo Ventura? Conte. Avrei fatto carte false con tutti gli sponsor del mondo e ci sarei arrivato di sicuro, avrei bussato ovunque e c’erano gli sponsor per riportare Conte a casa".