Nazionale, Tavecchio: "Con Balotelli contro la Svezia saremmo ai Mondiali"

Nel giorno di Corea del Sud-Svezia, i rimpianti Mondiali dell'Italia tornano a galla e ne parla così Carlo Tavecchio: "È stato un trauma ma io dopo la debacle mi sono dimesso pur avendo la maggioranza. Non lo rifarei, in Federazione si sono fatti commissariare" le parole a Il Messaggero.



L'ex presidente Figc spiega le cause del fallimento del calcio italiano: "Tutto nasce dopo Brasile 2014, non c'è stato ricambio. Divento presidente e mi rendo conto che li livello che esprimiamo è questo, abbiamo usato Conte - il miglior motivatore in circolazione - come defibrillatore e agli Europei 2016 siamo usciti con la Germania campione con quei rigori ridicoli di Zaza e Pellé, che pareva un gigante come Giaccherini".



Tavecchio ricorda: "Avevo provato anche a prendere Ancelotti ma la Figc può pagare solo 1,5 milioni all'anno un ct, i club arrivano anche a 20 milioni... bravo Mancini che voluto l'azzurro". Inevitabile tornare a Ventura: "Doveva essere supportato da Lippi ma il ticket salta per un presunto conflitto di interessi che, se c'è, c'è da sempre visto che il figlio fa l'agente da 20 anni. Poi il ct fa 7 vittorie e 2 pareggi: come fai a cambiarlo?". Si arriva all'andata dello spareggio con la Svezia: "Ventura mi ripeteva stancamente che saremmo passati ma sull’aereo di rientro ho cominciato ad avere paura. Poi sento che a Milano ci sono 30 mila napoletani e tu non fai giocare Insigne. Ti ostini a far crossare la palla per un centravanti che non c’è..."



Ora c'è, è Balotelli: "Mandai anche Ventura a Nizza ma lui non volle convocarlo, attaccanti come lui l'Italia non ne sforna da anni. E infatti Mancini è ripartito da lui, che è tifoso e tiene tanto all'azzurro. Contro la Svezia un gol l'avrebbe fatto". E pensare che la Nazionale poteva avere una coppia top in avanti: "Ero quasi riuscito a convincere Dybala a giocare con noi (il giocatore ha origini italiane, poi ha scelto l'Argentina, ndr). Con lui e soprattutto Balotelli sarebbe stata un’altra storia".