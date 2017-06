Nazionale, sospiro di sollievo per Ventura: Romagnoli e Pellè ok

Giampiero Ventura può tirare un sospiro di sollievo: Alessio Romagnoli e Graziano Pellè resteranno in ritiro con la Nazionale a Coverciano per preparare la doppia sfida con Spagna e Macedonia. Gli esami strumentali svolti all'istituto medico 'Fanfani' di Firenze con lo staff di Castellacci hanno evidenziato come il problema muscolare che non ha fatto scendere in campo il difensore rossonero contro il Sassuolo non sia così grave da farlo tornare a casa, e buona nuove arrivano anche da Pellè visto che gli esami non hanno evidenziato alcun particolare problema. Due ottime notizie per Ventura, che contro la Spagna giovedì a Torino si gioca già una grande fetta della qualificazione a Russia 2018.