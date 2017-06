Nazionale, sfuma il sogno di Gomez: il Papu non è convocabile

Tramonta l'idea Papu Gomez in Nazionale: l'attaccante argentino dell'Atalanta, naturalizzato italiano, non è infatti convocabile in azzurro. Lo comunica l'Ansa, che cita fonti Figc. I legali della federazione avrebbero infatti approfondito i regolamenti accertando che in base allo statuto Fifa Gomez non è convocabile dall'Italia. L'attaccante non potrà dunque comparire nella lista di giocatori scelti dal ct Giampiero Ventura per il doppio impegno degli azzurri contro Liechtstein e Germania.

La regola della Fifa, all'articolo 8 dell'allegato allo Statuto, prevede infatti che il cambio di nazionale possa avvenire solo se il giocatore possiede già il doppio passaporto al momento della prima convocazione con una rappresentativa della sua nazione d'origine. Gomez ha giocato con l'Under 20 dell'Argentina e al tempo non aveva il passaporto italiano, ottenuto in seguito per matrimonio. Dunque, in base alle attuali norme, non è convocabile per l'Italia.