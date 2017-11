Nazionale, Ranieri: "Se chiamano ci penso"

In attesa di capire se la Figc riuscirà a trovare l'accordo con Carlo Ancelotti, prima scelta di Tavecchio per la panchina della Nazionale, Claudio Ranieri non scarta a priori la possibilità di raccogliere l'eredità di Ventura. ''Ho letto che c'è Allegri, c'è Conte, c'è Carletto Ancelotti, io dico che ora devono pensare bene a come devono fare e poi chi prendono prendono, sono tutti bravi' - spiega il tecnico del Nantes dopo la sconfitta col Psg - Se arriva la chiamata? Ci penserò, non dipende solo da me, c'è un presidente e devono parlare al limite con il mio presidente''.



''Credo che in Italia la questione allenatore sia ormai in secondo pianom bisogna fare bene le cose perché abbiamo toccato il fondo. C'è gente preposta a pensare per far sì che le cose cambino. Poi dalle ceneri si può sempre fare bene, ci sono giovani interessanti e ci risolleveremo. Erano 60 anni che l'Italia non era fuori dal Mondiale, ma a volte serve sprofondare per poi risollevarsi''.