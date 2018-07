Nazionale: Pirlo sarà vice di Mancini ma c'è lo stop di Fabbricini

Andrea Pirlo, come riferisce l'Ansa, sarebbe a un passo dal ritorno in Nazionale, dove dovrebbe assumere a breve l'incarico di vice del ct Roberto Mancini. La trattativa tra l'ex campione del mondo e la Federcalcio, che era praticamente conclusa, si è ora temporaneamente bloccata perché il commissario straordinario Roberto Fabbricini vuole verificare la compatibilità del ruolo di opinionista Sky assunto da Pirlo con quello di tecnico dello staff azzurro.



Con l'arrivo di Pirlo si dovrebbe completare l'organico di collaboratori del ct, che a sorpresa per il momento non include Angelo Gregucci, 'storico' assistente di Mancini.