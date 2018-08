Nazionale, Pirlo non sarà il vice di Mancini

Niente Nazionale per Andrea Pirlo: il campione del mondo 2006 non tornerà in azzurro nella nuova veste di assistente del c.t. Roberto Mancini. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'operazione è saltata per gli impegni già presi dall'ex calciatore che a maggio ha giocato la sua partita d'addio ed è pronto per la sua nuova esperienza da opinionista in tv.



Oltre all'avventura sul piccolo sponsor, anche gli sponsor personali avrebbero impedito a Pirlo il ritorno in Nazionale. Il suo posto nello staff azzurro sarà preso così da Angelo Gregucci, "storico" allenatore in seconda di Mancini. Ma la vita post-campo del più grande regista italiano degli ultimi 30 anni è appena cominciata: pr l'azzurro c'è ancora tempo.