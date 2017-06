Nazionale, Oriali: "Con Balotelli nessun incontro in agenda"

Nessun appuntamento in programma per adesso con Mario Balotelli: a dichiararlo è il team manager della Nazionale Gabriele Oriali, a Coverciano per lo stage dei calciatori emergenti azzurri. "Io Mario l'ho sentito, ma al momento in agenda non c'è alcun incontro", ha spiegato Oriali, che poi, a chi gli ha ricordato che l'attaccante del Nizza è stato espulso nell'ultima giornata di campionato francese, ha risposto: "Da sempre qui c'è un codice etico, poche regole ben precise da rispettare, che poi sono anche quelle che esistono nei club. Per Mario, come già detto, avere o no la possibilità di tornare qui dipende soltanto da lui. Se è corretto quello che sta facendo? Io dico che è corretto parlarne il meno possibile".

Anche un altro attaccante, Graziano Pellè, non è stato più convocato dopo la reazione che ebbe nei confronti di Ventura dopo una sostituzione: "Bisognava intervenire e non soprassedere - ha detto Oriali - mi è dispiaciuto ma come detto esistono delle regole. Da allora non l'abbiamo più sentito, ora però concentriamoci su questo stage".

"Gagliaridni un esempio, ben tornato Berardi"

"Rispetto al primo stage abbiamo già notato dei grossi miglioramenti e questo ci soddisfa molto: l'esempio di Gagliardini è lampante. C'è chi aveva storto il naso quando fu chiamato la prima volta, e ora tutti vedono cosa sta facendo". Così il team manager della Nazionale Gabriele Oriali introducendo il secondo stage organizzato da Ventura con i calciatori emergenti a Coverciano. Tra questi anche l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, uno dei più attesi: "A novembre aveva un infortunio serio - ha ricordato Oriali - altrimenti avrebbe già lavorato con noi. E' uno degli emergenti di maggiori prospettive, ma ovviamente dipende da lui".