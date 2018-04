Nazionale, nuovo ct: "Tra 15 giorni prenderemo decisioni"

È passato ormai un mese e mezzo dal commissariamento della Figc, l'Italia nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra sarà guidata da Luigi Di Biagio ma si avvicina sempre di più il momento della scelta del nuovo ct. "Abbiamo ascoltato e studiato, sapevamo cosa volevamo fare e ora sappiamo cosa possiamo fare - le parole di Alessandro Costacurta a margine della conferenza stampa di presentazione del palinsesto delle attività per le celebrazioni del 120esimo anniversario della Federcalcio - È ora di prendere delle decisioni: nei prossimi quindici giorni qualcosa uscirà, e allora ci saranno i primi problemini".

.

Il subcommissario della Federazione è anche tornato sul nome di Ancelotti: "Ha aperto alla panchina della Nazionale, ma è sotto contratto. Carlo è un carissimo amico e ci sentiamo spesso, ultimamente un po' meno altrimenti tutti mi domandano sempre del ct... In Champions ci sono quattro allenatori (Di Francesco, Allegri, Conte e Montella, ndr) che dimostrano quanto bravi siano i tecnici italiani, anche quelli non passati dalla federazione".