Nazionale: non è un'Italia per vecchi, crollata l'età media

Giampiero Ventura ne ha anche parlato in conferenza stampa: "Svecchiare questa Nazionale non è solo questione di scelte ma quasi un obbligo fisologico". Dopo i buoni Europei alla guida di Antonio Conte, in tanti si chiedevano quanti anni avesse davanti un gruppo che conta giocatori dalle mille battaglie come Buffon, Barzagli, Chiellini e De Rossi ma con la carta d'identità sempre più stagionata. La risposta sta arrivando dalle convocazioni del nuovo ct, anche se molte chiamate sono arrivate per scelte obbligate vedi gli infortuni di Marchisio, Chiellini e Barzagli sostituiti da giovani come Izzo e Gagliardini.



Il risultato è che, sommando le età dei 29 azzurri chiamati per Liechtenstein e Germain, si arriva a 25,65 anni di media, contro i 28,9 degli Europei in Francia. I quattro reparti sono equilibrati, anche se ovviamente - causa Buffon - sono i portieri a registrare l'età media più alta: 26 tondi tondi. In difesa siamo giovani con 24,22 anni, a centrocampo saliamo a 25,72 fino ai 25,83 anni delle punte. Solo tre i giocatori over 30: oltre al già citato portiere juventino, ecco De Rossi e Parolo mentre il più giovane è ovviamente Donnarumma. La rifondazione azzurra sta quindi entrando nel vivo, sperando che i ricambi diano grandi soddisfazioni agli italiani