Nazionale, Montolivo ed El Shaarawy tornano tra i convocati

Tornano Montolivo ed El Shaarawy, chance per Caldara, Ceccherini e Pellegrini che resteranno a Coverciano fino al 5 giugno in attesa del ritorno dei giocatori della Juve e dunque non giocheranno né l'amichevole contro l’Uruguay del 7 giugno a Nizza, né la sfida con il Liechtenstein valida per le qualificazioni mondiali in programma l’11 giugno a Udine. Le novità più eclatanti delle convocazioni di Ventura sono dunque il rientro del capitano del Milan dopo l’infortunio subìto lo scorso 6 ottobre nel match con la Spagna, e quello di Stephan El Shaarawy, già chiamato dal c.t. in occasione dell’ultimo stage. I cinque giocatori della Juventus (Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli e Marchisio), che il 3 giugno a Cardiff saranno impegnati nella finale della UEFA Champions League, si aggregheranno al gruppo lunedì 5 giugno. Conferma per Emerson Palmieri, che giocherà anche l'amichevole con San Marino del 31 maggio, mentre è curioso il caso che riguarda Romagnoli. Il difensore del Milan non compariva nell'elenco dei convocati di Ventura, ma solo a causa di una svista della FIGC, che nel pomeriggio, accortasi dell'errore, ha rimediato con un tweet.

L’elenco dei convocati

Portieri: *Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), *Andrea Barzagli (Juventus), *Leonardo Bonucci (Juventus), **Mattia Caldara (Atalanta), **Federico Ceccherini (Crotone), *Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), *Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), **Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio). *dal 5 giugno **fino al 5 giugno