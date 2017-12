Nazionale, Montella diventa un'alternativa

"Sono anni che non faccio una vacanza, c'è tempo. Vediamo, vediamo: per ora è tutto prematuro". Vincenzo Montella ha risposto così ai nostri microfoni in merito all'ipotesi Nazionale, una comprensibile presa di tempo dopo una giornata emotivamente complicata ma il suo nome entra prepotentemente nel novero dei possibili successori di Ventura.



Non a caso l'ex tecnico del Milan era stato contattato da Marcello Lippi (allora coordinatore delle nazionali azzurre in pectore) per il dopo-Conte poi però la scelta cadde sul tecnico uscente dal Torino. E ora, al netto di ciò che deve ancora succedere in Federazione - perché prima si troverà stabilità e prima si passerà a parlare di nuovo commissario tecnico -, Montella diventa una forte alternativa per guidare l'Italia verso l'Europeo 2020.



Il candidato preferito rimane Ancelotti ma Montella, dopo le esperienze con Sampdoria e Milan, potrebbe avere voglia di ripartire con una routine diversa con un contratto lungo e ad ampio respiro.