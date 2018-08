Nazionale, Mandragora in Under 21 dopo la bestemmia

La notizia di ieri è confermata indirettamente ma ufficialmente: Rolando Mandragora non farà parte dell'Italia per le partite di Nations League contro Polonia e Portogallo. Il ct Mancini ha applicato le sanzioni previste dal regolamento Figc, il centrocampista dell'Udinese ha violato il codice etico essendo stato squalificato per aver proferito una bestemmia in campo contro la Sampdoria (la società friulana ha presentato ricorso).



La lista degli azzurri verrà diramata solo domani ma intanto è stata ufficializzata quella dell'Under 21 per le amichevoli contro Slovacchia e Albania: Mandragora fa parte dei 28 chiamati dal ct Di Biagio, dunque punizione a metà per il 21enne che comunque vestirà una maglia azzurra. Il codice etico era stato voluto da Cesare Prandelli quando era ct della Nazionale.