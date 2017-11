Nazionale, Mancini: "Voglio vincere con lo Zenit"

Una delle carte, probabilmente la principale, su cui Carlo Tavecchio punta maggiormente per essere riconfermato alla guida della Figc è l'accordo con un big per la panchina della Nazionale. L'obiettivo numero uno, si sa, è Carlo Ancelotti ma sono tanti i nomi circolati nelle ultime ore: Allegri, Spalletti, Capello, Mancini.



Proprio quest'ultimo sembra chiamarsi fuori dalla corsa: "Non mi sorprende che io sia stato inserito nella lista dei possibili successori di Ventura - le parole a Match Tv -, visto che nell'elenco ci sono colleghi con esperienza e vittorie". Ma, dopo la premessa, il garbato rifiuto: "Sto bene allo Zenit e in questo momento non penso alla Nazionale: il mio obiettivo è vincere il campionato russo".



Il Mancio ha poi commentato l'eliminazione azzurra dai Mondiali: "Sognavo di vederla qui in Russia e invece ho provato un'infinita tristezza: non sapevo cosa volesse dire stare fuori dal campionato del mondo e ora, purtroppo, lo so. Ma l'Italia è stata anche sfortunata nel doppio confronto, troppe occasioni sotto porta sprecate". Infine, uno sguardo al futuro: "L'Italia riprenderà presto la posizione di leader, stanno crescendo molti ragazzi di grande talento".