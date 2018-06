Nazionale, Mancini: "Ventura? Non è tutta colpa sua"

Fiducia è la parola chiave di ogni intervista di Roberto Mancini. Il c.t. della Nazionale non si lascia prendere dallo sconforto per vedere l'Italia fuori dal Mondiale e guarda con ottimismo verso il futuro.



"Abbiamo un po' di tempo per cercare di mettere insieme una squadra che possa fare bene e qualificarsi ai prossimi Europei, in due anni può migliorare tanto. La nostra speranza è che l'Italia torni a essere una nazione che sforna grandi giocatori in continuazione, come è sempre successo, e che il campionato italiano ci dia qualche novità importante. Capita che il campionato all'improvviso sforni un giocatore che in due anni diventa bravissimo. Poi ci sono giocatori che non conosco ancora e che avremmo voluto vedere nelle amichevoli come Barella o Cutrone: di giocatori ne abbiamo. Stiamo seguendo anche tantissimi giovani".



"Buffon? Noi teniamo in esame tutti i giocatori che giocano e giocano bene, ma dobbiamo pensare anche a quello che sarà il futuro. Io credo che non avremo grandi problemi con i portieri, i ragazzi sono tutti bravi, dovremo valutarne un altro paio. Donnarumma e Perin rischiano di non essere titolari con Milan e Juve? Io spero che lo siano, sono portieri bravi, giovani. Sono sicuro che giocheranno nei propri club. Balotelli? Spero che trovi la squadra. C'è ancora un po' di tempo, credo che Mario abbia delle qualità e dipenderà da lui, deve essere lui a sfruttare le occasioni che avrà e fare bene dove andrà".



"Non penso che siamo superiori a Portogallo e Polonia, ma se lavoreremo bene potremo fare meglio. Il Portogallo in attacco ha Ronaldo che a volte vince le partite da solo. Comunque, anche se stanno giocando il Mondiale, non penso che siano due squadre superiori all'Italia"



"Ventura? Quando le cose vanno male l'unico colpevole è l'allenatore, ma non credo sia così perché nel calcio accadono cose impensabili. Non credo che Ventura abbia tutte le colpe, in campo sono andati i giocatori, ma capita e bisogna rimboccarsi le maniche. Il nostro è un mestiere difficile, quando si perde c'è un solo colpevole".



"Al Mondiale sono le prime partite e tutte le grandi squadre stanno incontrando delle difficoltà, ma mi sembra abbastanza normale per la prima giornata. A mio parere il Brasile ha le qualità per vincere, è una squadra quadrata, completa in ogni reparto, poi è difficile dirlo, bisogna aspettare. Tutte le nazionali candidate alla vittoria passeranno comunque il primo turno".