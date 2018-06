Nazionale, Mancini soccorre un'anziana investita

Roberto Mancini protagonista per una volta lontano dai campi di calcio: il ct italiano si è reso protagonista di un grande gesto soccorrendo una donna di 94 anni investita a Senigallia, dove l'allenatore sta passando le vacanze. Mancini passava per caso da quelle parti con amici, tra i quali un medico, quando un'automobile ha toccato l'anziana che attraversava la strada in bicicletta: il ct ha soccorso la donna e chiamato subito il 118.



Trasportata in ospedale, se l'è cavata con alcune fratture. Il figlio su Facebook ha voluto ringraziare Mancini con una battuta: "Fortuna che l'Italia non partecipa ai Mondiali, altrimenti non sarebbe stato lì... Grazie a chiunque si è fermato per dare una mano a mia mamma".