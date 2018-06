Nazionale, Mancini si prende l'Italia: "Ha detto sì"

Le parole di ieri sembravano anticipare un futuro azzurro e con il passare delle ore giungono nuove conferme in tal senso. Dopo il no di Carlo Ancelotti, il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana sarà Roberto Mancini. L'indiscrezione arriva dalla Gazzetta dello Sport e viene confermata da Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc.



"Ieri c'è stato un incontro tra il vice commissario Costacurta, il team manager azzurro Oriali e Roberto Mancini che ha dato la disponibilità a risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della nazionale - ha spiegato Fabbricini all'Ansa -. Siamo rimasti d'accordo che cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio, a conclusione del campionato russo"



"Sarebbe un orgoglio, una cosa bella ma non ho mai avuto contatti con la Federazione" aveva detto il Mancio. In realtà l'incontro c'è stato. Le parti si rivedranno la prossima settimana e potrebbe anche arrivare la firma sul contratto da quattro milioni di euro all'anno. Esordio da ct previsto il 28 maggio, amichevole contro l'Arabia Saudita a San Gallo (Svizzera). Secondo il Corriere dello Sport giocherà con il 4-2-3-1: tornerà Mario Balotelli, conferme per Insigne, Verratti e Chiesa, come terzino sinistro ci sarà Criscito.