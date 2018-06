Nazionale, Mancini: "Perin gioca, Balotelli ha buttato degli anni"

La prima domanda per Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Olanda è sulla formazione e il c.t. dà subito una notizia. Anzi, undici. "Perin; Zappacosta, Caldara, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura, Verdi, Belotti, Insigne". Niente Balotelli, dunque: "Quanti Mario in Nazionale? Uno basta. Ho avuto la fortuna di averlo da ragazzo, fin da quando aveva diciassette anni ha dimostrato grandi qualità, quell'anno fece gol importanti. Ha l'età dei miei figli. I ragazzi come tutti noi commettono degli errori, ci vogliono ragazzi che sbagliano, noi siamo lì apposta per aiutarli. Sicuramente ha buttato un po' di anni, per sua fortuna è ancora giovane, ne ha ancora tanti per rifarsi".



"Faremo il 4-3-3, di base Verdi è un trequartista, ma potrebbe fare anche l'interno di centrocampo. I quattro gol subiti in queste due amichevoli, andandoli a valutare attentamente, sono errori evitabili tranquillamente, non sono gol che normalmente si prendono. Abbiamo calciato tanto e attaccato molto, era più importante essere offensivi e rischiare, con l'Arabia abbiamo regalato quattro tiri".



"Stiamo costruendo qualcosa di nuovo, non mi preoccupo dei gol. Quando troveremo equilibrio difesa e attacco saranno più forti. Siamo a fine stagione, non preparando nulla è difficile affrontare mentalmente squadre come la Francia. Ora troviamo una squadra che sta ricostruendo (l'Olanda, n.d.r.), forse più esperta, la seconda in tre giorni ma quella con la Francia è stata sicuramente molto indicativa".