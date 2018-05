Nazionale, Mancini nuovo ct: martedì alle 12 la presentazione

"Sono contento di essere in Italia: vediamo quel che accadrà" aveva detto Roberto Mancini una volta sbarcato a Roma e poche ore dopo l'ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo è diventato ufficialmente il nuovo ct della Nazionale. Il Mancio prende il posto di Gigi Di Biagio, chiamato a sostituire temporaneamente Ventura.

La notizia era già nell'aria, il commissario Figc Fabbricini aveva già fugato ogni residuo dubbio ("Stiamo limando qualche aspetto ma possiamo dire che per Mancini ct dell'Italia è fatta. C'è soddisfazione e anche da parte di Mancini: il suo entusiasmo è stata la cosa determinante nella scelta"), ma adesso è arrivata anche la firma, martedì alle 12 Mancini farà la conferenza stampa di presentazione.

"Roberto Mancini aveva questo grande desiderio di sedere sulla panchina azzurra e lo ha dimostrato anche con fatti concreti. Speriamo adesso di lavorare bene e basta". Così il commissario della Figc, Roberto Fabbricini, dopo l'accordo con Mancini che da questa sera è ufficialmente il nuovo ct dell'Italia. L'ex tecnico dello Zenit, visibilmente sorridente, non ha rilasciato dichiarazioni lasciando lo studio del vice commissario federale Clarizia dove è stato messo nero su bianco l'ingaggio dell'allenatore".

"La giornata si è conclusa come volevamo, siamo contenti e anche Roberto è contento - aggiunge Fabbricini - Domani ci sarà la presentazione ufficiale a Coverciano a mezzogiorno. È stata una formalizzazione di un discorso che era praticamente concluso. Il contratto? Ne parliamo domani, daremo i particolari e lui spiegherà tempi e convocazioni, non i nomi chiaramente ma come si organizzerà questa prima permanenza di tre partite".

