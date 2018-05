Nazionale, Mancini: "L'Italia della rinascita, scappavamo da Sacchi"

"L'Italia della rinascita". La definizione proposta da Roberto Mancini per la sua Nazionale è un vero e proprio slogan pubblicitario. "Di solito da una grande delusione possono nascere grandi trionfi - ha spiegato il c.t. che lunedì 28 maggio esordirà alla guida degli Azzurri nella sfida contro l'Arabia Saudita -. Sono molto fiducioso sul futuro della Nazionale, sarà un buon futuro".



"Arrigo Sacchi ha cambiato il calcio in Italia - - ha detto Mancini all'evento KickOff -, ha dato qualcosa di molto importante al nostro movimento. Ma ricordo che noi giocatori arrivavamo a Coverciano di corsa per sederci in fondo all'aula e non essere vicini a lui. Diciamo che nel calcio ogni nazione ha il suo metro e il suo sistema, non possiamo e non potremo mai essere né giocare mai come una Spagna o un Brasile. L'Italia ha sempre avuto un suo sistema originale. In certi periodi, siamo stati anche più forti del Brasile per le finali mondiali conquistate. Speriamo di riprenderci nei prossimi anni tutte le soddisfazioni, con gli interessi".



"I giocatori sapranno tirare fuori l'orgoglio e ricominciare a sognare di tornare in vetta. Sono positivo, di giocatori bravi ne abbiamo anche se forse un po' meno rispetto al passato, l'importante è dar loro fiducia: la Nazionale saprà trovare la strada giusta". E le parole del vicecommissario federale Alessandro Costacurta danno ulteriore spinta al c.t.: "Mancini va ringraziato perché ha avvicinato tantissimo la Nazionale ai tifosi. Non c'è allenatore migliore di lui per testare Balotelli. Per il rendimento in campo, Mario merita questa convocazione e diventare genitori poi ti cambia la vita''.



"Dispiace che Buffon non voglia fare una gara d'addio con la Nazionale come ha fatto con la Juve - ha detto Costacurta -, sarebbe stato bello se tutta l'Italia avesse potuto ringraziarlo per quanto lui ha fatto in azzurro. Ma rispetto le sue scelte e non sono sorpreso, lo si era già capito dalle sue dichiarazioni. Far cambiare idea a Gigi? Una telefonata o un messaggio non costano nulla anche se penso che ormai non ci sia più molto da fare".