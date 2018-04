Nazionale, Mancini: "Io ct? Sarebbe un orgoglio"

Dopo il recente no, che sembra definitivo, di Carlo Ancelotti all'ipotesi di diventare nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, strada spianata per Roberto Mancini: "Sarebbe un orgoglio, una cosa bella - le parole a Gr Parlamento - perché l'Italia è una delle squadre più importanti del mondo". Ma l'allenatore dello Zenit frena: "Da San Pietroburgo è difficile essere al corrente di tutto. Io non ho mai avuto contatti con la Federazione".



Il Mancio, comunque, sembra aver già le idee chiare in caso di incarico azzurro: "Tutti vogliono fare progetti ma nessuno ha la pazienza di aspettare. Nel calcio quando perdi più partite di fila dà fastidio a tutti. Credo che in questo momento la Nazionale non abbia i campionissimi che ha sempre avuto ma ha bravi giocatori e in Italia di bravi giocatori ne crescono e ne nascono. Bisogna avere pazienza ma nei settori giovanili delle squadre italiane ci sono dei giocatori che in futuro possono fare bene in Nazionale".



Sul Mondiale senza Italia: "Non vedere la Nazionale non sarà una bella cosa per noi, non sarà il solito Mondiale e la speranza è che la Nazionale torni a essere fra le prime al mondo".