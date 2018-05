Nazionale, Mancini in Italia. Fabbricini annuncia: "Fatta per il ruolo di ct"

"Sono contento di essere in Italia: domani vediamo quel che accadrà". Roberto Mancini non si sbilancia ancora, anche se tutto lascia credere che sarà proprio lui il c.t. della Nazionale che prenderà il posto di Gigi Di Biagio, chiamato a sostituire temporaneamente Ventura. Nel giro di 24 ore dovrebbe firmare un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione.



L'allenatore, dopo aver divorziato dallo Zenit, è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo mezzogiorno e incalzato a più riprese sull'imminente firma con la Figc, non è stato di molte parole nel tragitto dall'uscita del terminal fino al parcheggio multipiano dove lo attendeva una vettura. Solo larghi sorrisi, ma nessun altro commento sulla possibile guida della nazionale azzurra. Mancini ha lasciato lo scalo romano alle 12.40.



Ci ha pensato il commissario Figc Fabbricini a fugare ogni residuo dubbio: "Stiamo limando qualche aspetto ma possiamo dire che per Mancini ct dell'Italia è fatta. C'è soddisfazione e anche da parte di Mancini: il suo entusiasmo è stata la cosa determinante nella scelta".