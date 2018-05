Nazionale, Mancini: divorzio ufficiale dallo Zenit

La prima ufficialità è arrivata, ora si aspetta quella più importante la prossima settimana. A un'ora e mezza dall'ultima giornata di campionato che porterà alla qualificazione in Europa League, lo Zenit ha annunciato il divorzio anticipato da Roberto Mancini, che dunque chiude l'avventura in Russia dopo una sola stagione, nonostante il contratto che lo legava al club fino al 2020, e presto diventerà il nuovo c.t. dell’Italia. Lo sarà per i prossimi due anni, con opzione di rinnovo fino al 2022.



Zenit and Roberto Mancini have reached an agreement to mutually part ways. Today's game will be his last match at Zenit



MANCINI: "GRAZIE A TUTTI, BUONA FORTUNA!"

A sei mesi di distanza dall’esonero di Gian Piero Ventura, dopo la parentesie il no di, ecco la ripartenza. Il nuovo corso si aprirà nelle prossime ore, intanto - come detto - l'allenatore di Jesi ha formalmente risolto il contratto con lo Zenit.con il club nella quale il Mancio era assistito da Silvia Fortini, l’avvocato che segue lo segue da anni e che presto diventerà anche sua moglie. Un vertice in cui si è trovato un accordo che a Roberto Mancini costerà 13 milioni di euro: 6 milioni di ingaggio all'anno e la rinuncia a percepire le ultime mensilità della stagione in corso.Scelta di vita dettata dalla voglia mai nascosta di guidare l'Italia e tornare a Roma, nonostante il bugdet decisamente più ridotto messo a disposizione dalla Figc,Quello che è certo, invece, è la data del debutto dell'Italia del mancio: il 28 maggio nell’amichevole in Svizzera contro l’Arabia Saudita, poi i test con Francia e Olanda.