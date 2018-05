Nazionale-Mancini, ci siamo: lo Zenit lo mollerà

Domenica siederà per l'ultima volta sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo e darà l'addio con la consapevolezza che, comunque vada, avrà portato la squadra in Europa League, obiettivo minimo di un club che ha spesso partecipato alla Champions. Roberto Mancini ha avuto l'ok della società per la risoluzione del contratto: lunedì la firma che lo libererà nonostante un accordo che lo legava ai russi fino al 2020. A quel punto potrà mettere un'altra firma, quella che lo farà diventare il c.t. della Nazionale italiana.



Mancini rinuncia a 24 milioni lordi per dire sì all'Italia e si tufferà quasi immediatamente nella nuova avventura, perché lunedì 28 maggio si giocherà l'amichevole con l'Arabia Saudita e sarà la prima di un'era nuova, quella del riscatto dopo l'esclusione dal Mondiale. L'accordo con la Figc prevede un biennale da 2 milioni a stagione con opzione per altri due anni: la neonata Uefa Nations League è il primo obiettivo, magari ottenendo subito la qualificazione all'Europeo.