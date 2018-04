Nazionale, Mancini c.t. se lo Zenit lo lascia andare

Tra un mese, magari un mese e mezzo, ne sapremo di più, ma se quanto scrive la Gazzetta dello Sport dovesse corrispondere al vero, presto la Nazionale avrà un nuovo c.t. e sarà Roberto Mancini. Il tecnico dello Zenit è alle prese con una difficilissima rimonta in campionato e finché sarà seduto sulla panchina del club russo sarà concentrato solo su quello. Ma la sera del 13 maggio potrebbe fare un'inversione a U e presentarsi in sede a rassegnare le dimissioni.



Mancini ha un contratto con lo Zenit fino al 2020 e rischia di andare via come non ha mai fatto in nessun altro club dove è stato, cioè senza vincere nulla, essendo stato eliminato sia dall'Europa League che dalla coppa nazionale. Non è detto, ovviamente, che lo Zenit lo lasci andare, motivo per cui la Figc sarà costretta a un lavoro diplomatico: le possibili alternative sono la conferma di Gigi Di Biagio o la virata su Claudio Ranieri, per il quale sarebbe un po' più semplice dire addio al Nantes.



La scelta del subcommissario Alessandro Costacurta è ricaduta su Mancini per il suo profilo internazionale e per i trionfi ottenuti ovunque nel mondo, prima dell'esperienza allo Zenit. Insomma, come Conte, è un big, con ancora più esperienza alle spalle: tra i suoi obiettivi anche il rilancio di Mario Balotelli, ancora oggi tra i più grandi talenti del calcio italiano.