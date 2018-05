Nazionale, Mancini all'esordio: "Che emozione, Gigio gioca"

La nuova Nazionale di Roberto Mancini si prepara all'esordio in amichevole contro l'Arabia Saudita e nella conferenza stampa della vigilia il neo c.t confessa di essere molto emozionato: "Domani sera sarà molto emozionante e diverso da tutte le altre volte, sia da giocatore sia da allenatore. Allenare la Nazionale è il sogno di qualsiasi allenatore, domani sarà la prima partita e sarebbe importante iniziare bene".

"Le prime sensazioni sono buone - ha proseguito Mancini - i ragazzi si sono applicati molto nonostante la stanchezza e ci siamo anche un po' divertiti. La colpa di quello che è successo non è solo di Ventura, ma del passato non voglio parlare. La cosa importante è che i ragazzi siano spensierati e giochino a calcio divertendosi, ci sono tanti ragazzi giovani e con grandi doti tecniche, voglio vedere entusiasmo e motivazione".

Sulla prima formazione del nuovo ciclo però Mancini non si sbilancia: "La formazione ancora non la so, decido domattina. Donnarumma gioca di sicuro, Balotelli vediamo: ha i suoi tifosi a Nizza e magari lo facciamo giocare lì. Chi mi ha stupito? Politano è molto tecnico e veloce, Cristante mi piaceva già da giovane, entrambi possono avere un grande futuro in Nazionale". "Balotelli? Mario è un giocatore italiano, l'aveva chiamato anche Ventura solo che poi aveva avuto problemi fisici - ricorda Mancini - Io l'ho solamente richiamato. Sarà uno degli attaccanti e speriamo possa darci qualcosa di buono anche per il futuro, visto che comunque è ancora giovane. Dipende tutto da lui: se sarà in forma e giocherà come sa, allora non ci saranno problemi".

Bonucci: "Nesta e Scirea? Sono in imbarazzo"

In conferenza di fianco al tecnico anche Leonardo Bonucci, che nella sfida di San Gallo indosserà la fascia da capitano: "È una responsabilità importante, devo essere da esempio per i giovani, primo tra tutti Mario (Balotelli, ndr), che ho trovato molto cambiato e molto più maturo. Essere capitano della Nazionale è un sogno che hanno tutti i bambini, voglio dimostrare di essere all'altezza della situazione, cercherò di essere sempre da esempio per tutti".

"Un grande piacere ritrovare il Mister - continua Bonucci, che conosce Mancini dai tempi dell'Inter - Strano non vedere qui Buffon e De Rossi, ma il calcio è così, prima o poi bisogna dire basta. Non nego comunque che un po' mi ha toccato, molti di loro oltre che compagni sono amici, però bisogna guardare avanti, spero di insegnare ai giovani quello che ho imparato da loro".

Con la presenza di domani Bonucci raggiungerà Nesta e Scirea per numero di presenze con la maglia azzurra: "Basta nominarli per capire la loro grandezza, di fronte a loro io mi sento quasi in imbarazzo: questo è grande un traguardo, ma spero di raggiungerne un altro tra qualche anno".