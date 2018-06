Nazionale, lo Zenit vuole un indennizzo da Mancini

La strada è talmente tracciata che sembra impossibile fare marcia indietro: Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Ma, a fronte di un accordo tra le parti da siglare entro una decina di giorni, sorgono già primi ostacoli e polemiche imprevedibili. Partiamo dal muro dello Zenit San Pietroburgo che è rimasto irritato dall'incontro tra allenatore e Roberto Fabbricini, le parole di estrema apertura del commissario federale sono sembrate fuori tempo ai russi, a campionato ancora aperto con un posto in Champions League da conquistare.



Il presidente dello Zenit - come riporta la Gazzetta dello Sport - ha paura che questa svolta destabilizzi la squadra e porti alla mancata qualificazione europea. La rottura tra Mancini e il club non sarebbe per giusta causa, al futuro ct rimane la possibilità di dimettersi ma in questo caso lo Zenit si rivoglerebbe alla FIFA per un indennizzo pari al restante stipendio che gli avrebbe dovuto versare, come da contratto, nei prossimi due anni: una cifra vicina ai 9-10 milioni di euro.



Tra il Mancio e la Federazione, invece, nessun problema visto che i dettagli economici, come vi abbiamo spiegato ieri, sono tutti definiti. Anche il Corriere della Sera conferma indirettamente, parlando di uno sconto chiesto dai vertici federali al tecnico che alla fine prenderà più o meno lo stesso ingaggio di Ventura.



Ma non è l'unico problema che sfiora Fabbricini: secondo La Repubblica, infatti, parte della governance del calcio italiano metterebbe in dubbio l'opportunità che sia un commissario a scegliere il nuovo ct azzurro e, prima della nomina di Mancini, vorrebbe si uscisse dal regime di commissariamento.