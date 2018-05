Nazionale, Lippi vota Mancini: "Ha tanta voglia"

Roberto Mancini "è un allenatore di alto livello internazionale e grande esperienza internazionale". Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ha spiegato che "tutti e tre i nomi che sono stati fatti, mi pare che fossero graditi dall'opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, lo stesso Ranieri". Anche di "Gasperini, si è parlato".

"Se sarà Mancini l'allenatore, sicuramente sarà un allenatore che ha grande esperienza internazionale e ha gestito grandi campioni e mi sembra che nelle dichiarazioni che leggo e che sento che abbia tanta voglia di nazionale italiana e questa è la premessa", ha concluso Lippi, a margine del lancio del progetto congiunto di Ermenegildo Zegna e Chinese Football Association (Cfa) per la crescita di nuovi talenti del calcio cinese. Pochi giorni fa, il commissario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, ha reso noto che con Mancini "cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio, concluso il campionato russo".

"Russia 2018? Ho una convinzione. Prima dei Mondiali in Brasile dissi che sarebbe stata sfatata la cosa che nessun europeo aveva mai vinto in Sudamerica e che avrebbe vinto la Germania e ci ho indovinato. Questa volta, non sarebbe la prima volta, ma è successo raramente, sono convinto che vincerà una sudamericana: più Brasile che Argentina, ma una delle due. Vediamo se ci indovino anche stavolta".