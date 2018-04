Nazionale, le scelte di Di Biagio: Balotelli no, Cutrone sì

Ancora fuori, stavolta per scelta tecnica. Niente azzurro per Mario Balotelli. Dopo Antonio Conte e Gian Piero Ventura, anche Gigi Di Biagio tiene Super Mario lontano dalla Nazionale. Non bastano i gol, 22 stagionali, e il comportamento senza particolari sbavature a riportare il suo nome nella lista delle convocazioni. Al momento non sarebbe titolare perché le maglie più preziose sono già assegnate a Ciro Immobile e Andrea Belotti. A questo punto inutile portare Balotelli per un ruolo da comprimario. Rispetto al passato recente, la novità è che il suo nome non viene scartato a priori e potrebbe tornare d'attualità molto presto.

In avanti dunque Immobile resta il punto fermo. Belotti non sta brillando, ma gioca con continuità, mentre il terzo della lista sarebbe Simone Zaza, ma visto che il centravanti del Valencia ha problemi al ginocchio per le amichevoli con Argentina e Inghilterra è stato convocato Patrick Cutrone. Il milanista è all'esordio nella nazionale maggiore come anche Chiesa e Verdi, che con Candreva e Insigne completano il parco attaccanti. Tra i giovani, promossi anche Rugani, Cristante e Pellegrini, oltre a Ferrari che prende il posto di Romagnoli, escluso in extremis per infortunio (e sempre per infortunio Chiellini dovrebbe non rispondere alla convocazione). La nuova Nazionale sta nascendo.

I CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa).

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gianmarco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).