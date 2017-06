Nazionale, la prima di Petagna, Verdi e Spinazzola: "Che emozione"

Prima volta con la maglia azzurra e prima conferenza stampa a Coverciano per Petagna, Spinazzola e Verdi, tre dei volti nuovi della Nazionale di Giampiero Ventura, e l'emozione è palpabile.

Il primo a prendere la parola è l'attaccante dell'Atalanta: "Ero nervoso perché domenica non avevo segnato, stavo andando nell'Under 21 e poi mi è arrivata la chiamata - ha raccontato Petagna - Se penso che da bambino mia madre mi portava fuori dall'hotel dove era in ritiro la Juve... Mio padre? Mi emoziono a parlarne. Faceva ore in macchina per portarmi ad allenare e poi tornava a lavorare. Mi ha detto una sola cosa: di godermela. Per me è la prima convocazione, devo migliorare, sono qui per imparare. Giocare? Qui la concorrenza è altissima, ho davanti dei mostri. Belotti? E' pazzesco, ha fatto una caterva di gol. Noto la sua cattiveria, in allenamento ogni palla che tocca fa gol. A me manca proprio questa cattiveria. Comunque anche Immobile è fortissimo. I bomber della Serie A? Belotti è davanti a tutti, anche perché lui segna nel Torino e non in una grande squadra, Higuain è secondo, poi Icardi e Dzeko".

Poi è il turno di Verdi: "Quando mi ha chiamato Di Vaio non ci volevo credere. Questi giocatori li vedevo solo alla tv. Quando Buffon è venuto a salutarmi mi è venuta la pelle d'oca. Devo ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto, nel bene e nel male. Comincio già ad avere 25 anni, non posso reputarmi giovane. L'anno scorso tra Eibar e Carpi ho giocato poco, ma sono cresciuto, sono diventato più uomo. Adesso ho più voglia di mettermi in gioco e sudare. Ventura l'ho avuto a Torino, i concetti di gioco sono gli stessi, è solo questione di tempo. Il Bologna? Abbiamo un grande obiettivo di arrivare più in alto possibile, nessuno deve pensare di essere salvo. Ho firmato per 4 anni. Il mio futuro? Per ora vedo solo quello, Se la società intende onorare questo contratto. Tatuaggi? Non lo farò per la Nazionale, raccontano la mia vita".

Infine Spinazzola: "Una volta arrivata la chiamata, il primo messaggio l'ho mandato alla famiglia e ai miei compagni. Ogni volta che qui vedo Buffon mi metto a ridere, non riesco a non emozionarmi vedendolo. Il mio mito è Zambrotta, fra i più forti esterni della storia del calcio. Sapendo che era un esterno alto, poi arretrato, mi rivedo in lui. Per me è un sogno e un'ambizione arrivare alla Juve. Sono cresciuto con Juve e Milan come top al mondo. Sono della Juve e i miei idoli erano proprio Buffon, Del Piero. Devo migliorare in tante cose sia nell'aspetto offensivo che difensivo. In questi anni non devo dare colpe a nessuno se non a me. Ho sbagliato io, ero acerbo di testa. Il cambio ruolo mi ha fatto svoltare nella carriera. Da attaccante dovevo fare gol e non ne ho mai fatti tanti, così arretrando ho avuto molte più chance. Mi ha colpito stare qui con dei grandi giocatori, ma ho capito che gli stage sono stati importanti, perché già sappiamo ciò che vuole Ventura".