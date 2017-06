Nazionale, la FIFA conferma: Emerson adesso è convocabile

C'è una freccia in più nella faretra di Giampiero Ventura. D'ora in avanti infatti il ct azzurro potrà convocare anche Emerson Palmieri, esterno mancino della Roma. La Fifa ha comunicato alla Figc "l’eleggibilità" azzurra del giallorosso, che ha radici italiane per parte di madre. Italianità che viene da lontano, per la precisione dalla seconda metà dell’Ottocento: la donna, infatti, è discendente diretta di Alfonso Palmieri, nato a Rossano Calabro (provincia di Cosenza) il 12 maggio 1853. La Cbf, la federcalcio brasiliana, ha inoltre certificato che Palmieri non abbia mai vestito la maglia del Brasile, inteso come Nazionale A, in gare ufficiali: soltanto 9 presenze nell’Under 17 verdeoro, per cui via libera.

Un asso in più nella manica di Ventura dunque, che sembra orientato a convocare il ragazzo per lo stage in programma a Coverciano dal 10 al 12 aprile, e che presto potrebbe abbracciare altri due oriundi: il compagno di Emerson alla Roma Fazio, anche se i visti i 30 anni è considerato un po' "vecchio", e il napoletano Diawara, che ha avviato da mesi le pratiche per la cittadinanza italiana.

L'iter che ha consentito a Emerson di ottenere il passaporto italiano è durato 3 mesi, nei quali la Figc ha preparato e inviato un dossier alla FIFA per la naturalizzazione del romanista. Tra i punti cardine, citati dal 'Corriere dello Sport', spicca un attestato rilasciato dal comune di Pavia il 13 aprile 2015 secondo cui Emerson è italiano dalla nascita per jure sanguinis (articolo 1 della legge 91 del 5 febbraio '92, norme sulla cittadinanza) in qualità di discendente di Alfonso Palmieri.