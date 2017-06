Nazionale, l'Italia che verrà: con Berardi e l'oriundo Emerson

Prima volta per Emerson Palmieri, che finora era stato preso solo per gli stage. Chance per Domenico Berardi, che all'inizio dell'era Ventura fu giudicato inadatto al 3-5-2. Ma ora il c.t. ha già cambiato pelle alla Nazionale e per il test del 31 maggio contro San Marino, ha deciso di convocare solo l'Italia che verrà. Una rosa sperimentale, dunque, a disposizione del c.t..



Ecco l'elenco dei convocati:



Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone);

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

Esterni: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna);

Attaccanti: Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).